Anthony Joshua face declaraţii tăioase înaintea meciului cu Tyson Fury

Anthony Joshua e foarte tăios înaintea luptei sale cu Tyson Fury. „Vreau să îi rup capul” a declarat boxerul.

Joshua şi Fury trebuie să se mai înţeleagă doar la bani. Au convenit că se vor lupta de două ori, fie la sfârşitul anului, fie la începutul lui 2021. Lupta dintre cei doi a fost supranumită „Lupta pentru Marea Britanie”

„Îl respect pe om, ştii ce zic? E un om bun, un familist, un luptător bun, dar pe de altă parte, vreau să îi rup capul”, spune Joshua. „În primele 6 runde cred… nu. Vreau să îl fac knockout. Am avut o carieră mai scurtă, deci sunt mai proaspăt, am fost în lupte mari mai mult timp, deci sunt obişnuit cu presiunea, deci cred că o să pot să duc presiunea şi o să îl fac knockout.”

