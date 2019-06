Jurgen Klopp a reacţionat primul după succesul obţinut de Liverpool în finala Ligii Campionilor, 2-0 cu Tottenham. Antrenorul "cormoranilor" şi-a găsit greu cuvintele să descrie bucuria pe care o simte şi a spus că a fost un ultim act foarte intens la Madrid, pe Wanda Metropolitano.

Antrenorul echipei Liverpool, după victoria din Liga Campionilor: A fost foarte intens! Am câştigat, am câştigat! Nu am cuvinte

"A fost foarte intens! Am câştigat, am câştigat! Două goluri, toate pentru aceşti suporteri. Nu am cuvinte!", a spus Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, pe gazon, după festivitatea de premiere, conform AS.

Mohamed Salah, în minutul 2, şi Divock Origi, în minutul 87, au marcat golurile partidei de pe Wanda Metropolitano şi au adus cea de-a şasea Ligă a Campionilor din istoria lui Liverpool. "Cormoranii" au jucat finala şi anul trecut, la Kiev, dar au plecat învinşi cu 3-1 de Real Madrid.

E primul trofeu al Ligii Campionilor câştigat de Liverpool în ultimii 14 ani. Englezii triumfau ultima dată în 2005, după finala nebună cu AC Milan, de la Istanbul. Atunci, a fost 3-3 după 120 de minute, iar "cormoranii" au învins la loviturile de departajare.

