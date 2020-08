Apelul emoţionant al sportivilor din NBA pentru donarea de plasmă: Avem nevoie de orice supravieţuitor, avem nevoie de tine!

You can donate convalescent plasma up to 8 times and save up to 24 lives! Be a hero - fight COVID-19! Sign up to give convalescent plasma today at nybc.org/cpdonor #nybloodcenter . . . #coronavirus #covid19 #covid_19 #givebloodchallenge #combatcoronavirus #combatcovid19 @adrpgiveblood #convalescentplasma #plasma #donateCOVIDplasma #newyorkbloodcenter #donateblood #blooddonor #nyc #nyclife #newyork #ny #newyorker #newyorklife #newyorklike #blooddonation #giveblood #blooddonors #donatingblood #iloveny #ilovenewyork #adrp

A post shared by New York Blood Center (@newyorkbloodcenter) on

Aug 5, 2020 at 2:00pm PDT