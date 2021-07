Arbitrul român Dan Ucenic şi-a primit pedeapsa pentru show-ul făcut la meciul legendelor Real Madrid - Barcelona

Dan Ucenic, 44 de ani, arbitru israelian cu origini româneşti, a fost suspendat din activitate de către cei care conduc arbitrajul în Ţara Sfântă pe o durată de 4 luni, urmând să rateze primele meciuri din noul sezon.



Băgat vineri în şedinţă, Ucenic a primit în cursul zilei de duminică decizia care îl scoate temporar din circuit, după ce marţi seară, la Tel Aviv, a făcut parte din brigada care a oficial la meciul legendelor dintre Real Madrid şi Barcelona.



Cu acel prilej, Ucenic şi-a făcut fotografii pe teren cu vedetele venite în Israel şi i-a cerut tricoul lui Ronald de Boer. Există o rază de speranţă: asistentul îşi poate reduce pedeapsa dacă face un act de caritate cu tricoul primit cadou.



Totuşi, nu selfie-urile cu Ronaldinho, Rivaldo, Figo, Roberto Carlos, Deco şi nici faptul că i-a cerut tricoul lui Ronald De Boer au cântărit decisiv în luarea deciziei.



Conform motivării, arbitrul-asistent a fost tras pe bară fiindcă a transmis în direct pe Instagram momente de la încălzire şi pentru că i-a ironizat pe românii care refuză implementarea VAR-ului.



”Vineri dimineaţă au decis să mă suspende pentru comportament neadecvat/necorespunzător legat de faptul că la încălzire am intrat cu telefonul pe teren şi am făcut live pe Instagram de la mijlocul terenului. Sancţiunea de suspendare este pe o durată de 4 luni, dar pot scădea din suspendare dacă fac un act caritabil cu tricoul. Am înţeles pe urmă că nu au deranjat pe nimeni pozele cu superstarurile, că şi alţii din brigadă au făcut.



Pe mine m-au deranjat două lucruri: că meciul nu s-a transmis şi în România, să vadă toată lumea spectacolul fotbalistic. Al doilea lucru: că sunt primul arbitru de origine română care a arbitrat un El Clasico şi toată presa din România, în loc să menţioneze asta, se ocupă de faptul că am făcut poze cu Ronaldinho, Figo şi Roberto Carlos şi am primit tricou de la Ronald de Boer. Promit să trimit tricoul li Vali Moraru, care moderează emisiuni la Digi Sport, prin Daniel Stanciu, să îl folosească în scop caritabil”, a comunicat Ucenic pentru Mediafax.



Discuţia legată de români s-a purtat în mediul on-line. Aflând că LPF şi FRF se plâng că nu bani pentru a implementa sistemul VAR în arbitraj, Ucenic s-a oferit, pe reţele sociale, să-i instruiască pe oficialii români, postând în acest sens un video cu tentă ironică. Refuzat, s-a dedat la remarci acide: ”În acest caz, la VAR o să aveţi zugravi, nu specialişti”! Comentariul a ajuns la urechile şefilor săi din Israel.