Tunarii au cucerit al doilea trofeu în acest an după un meci cu emoţii împotriva lui Liverpool. A fost nevoie de penalty-uri ca să le sufle medaliile cormoranilor după 1-1 în timpul regulamentar.

Aubameyang, maşinăria de goluri a lui Arsenal, a deschis scorul după un şut imparabil care a venit de nicăieri. I-a dedicat golul supereroului preferat, Pantera Neagră. Actorul Chadwick Boseman, cel care a jucat personajul, a pierdut azi-noapte lupta cu cancerul.

Tunarii au rămas fără muniţie în a doua repriză, iar Minamino a reuşit să egaleze pentru trupa lui Klopp cu un sfert de oră înainte de final.

Victoria a venit după ce tânărul Brewster a ratat pentru Liverpool cu prima atingere din meci. Fanii lui Arsenal din Capitală s-au strâns în Centrul Vechi să sărbătorească victoria băieţilor lui Mikel Arteta.

"Thank you guys, you can go home now!" 📸 😂#CommunityShield #ARSLIV pic.twitter.com/YyqDP0yGSH