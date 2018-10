Ascensiune a lui Marius Copil, în topul ATP. Românul a urcat 33 de locuri, după performanţa de la turneul din Basel

Jucătorul de tenis român Marius Copil a urcat, luni, 33 de locuri în clasamentul ATP, de la locul 93 până pe locul 60 ATP, după performanţa de excepţie de la turneul din Basel.

Pentru accederea în finală, Marius Copil a primit 300 de puncte ATP şi un cec în valoare de câte 209.715 euro, puncte la care se mai adaugă şi cele din calificări, astfel că tenismanul român a urcat nu mai puţin de 33 de locuri în clasament, intrând în Top 60.

Marius Copil a transmis, după finala pierdută în faţa marelui campion elveţian Roger Federer, că a trăit fiecare punct din meci şi că speră ca acesta să fie doar începutul drumului pentru el."Sper să fie doar începutul unui nou drum pentru mine. Un drum pe care mi l-am dorit şi pentru care am muncit atât de mult. Am trăit fiecare punct din finală în faţa lui Federer şi mă bucur că l-am avut ca adversar. Am învăţat foarte multe din această experienţă. Sunt norocos să am o echipă foarte bună alături de mine cu ajutorul căreia progresez în fiecare zi. Le mulţumesc tuturor celor care au venit la Basel să mă susţină şi celor care au trăit toate emoţiile în faţa televizorului. Vă mulţumesc pentru miile de mesaje frumoase!", a scris Marius Copil, pe Facebook.

Arădeanul, locul 93 ATP, venit din calificări, a reuşit meciurile carierei la turneul de la Basel, după ce a scos din competiţie doi jucători de tenis din Top 10 ATP, Marin Cilic şi Alexander Zverev, iar în finală i-a ţinut piept cu un joc ofensiv lui Roger Federer, fost lider mondial, actaulmente locul 3 ATP.

