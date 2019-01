Atacantul lui Gică Hagi a început cu stângul anul 2019. Mihai Voduţ, acuzat de iubită că a bătut-o

Atacantul lui Gică Hagi a început cu stângul anul 2019. Nu este vorba de fotbal, ci de viaţa personală. Jucătorul echipei Viitorul este acuzat de iubita sa Adelina că a înjurat-o şi că a bătut-o. Potrivit Cancan, aceasta are înregistrări audio, dar şi mesaje, care dovedesc scandalul dintre cei doi.

26 afişări

Mihai Voduţ şi Adelina s-ar fi certat pentru că cea din urmă l-ar fi suspectat pe fotbalist că a înşelat-o de mai multe ori. Aceasta i-a cerut telefonul, iar el a refuzat să i-l dea printr-o lovitură.



Totul s-a întâmplat în noiembrie. Din înregistrările audio reiese că iubita lui Voduţ a găsit în casă mai multe obiecte vestimentare şi tot felul de accesorii care ar fi aparţinut unor amante ale fotbalistului, mai anunţă Cancan.

Discuţia dintre Adelina vs Mihai Voduţ:





Adelina, iubita fotbalistului: Din momentul ăsta, mi-e scârbă de tine. Da?

Mihai Voduţ: Aşa m-ai iubit tu pe mine?

Adelina: Ce să fac, mă, cu tine? Să vii să mă loveşti, pentru ce?

Mihai Voduţ: ...

Adelina: Ia mâna de pe mine, eşti ultima zdreanţă de om pentru mine. Te urăsc. Mă nesimţitule, nu ţi-e ruşine?

Mihai Voduţ: Nu-ţi fac nimica, stai liniştită. Stai cuminte, nu te mănânc. Nu mănânc oameni.

Adelina: Bă, m-ai lovit degeaba! M-ai făcut curvă şi am ripostat pentru că nu sunt o curvă. Adu-ţi aminte că m-ai dat afară, m-ai luat la bătaie şi m-ai înjurat şi de mamă, şi de tot.

Mihai Voduţ: Da, te-am lovit! Te-am lovit şi mi-am cerut scuze!

Adelina: Să mori tu, că ţi-ai cerut scuze că m-ai lovit şi nu este prima dată când mă loveşti.

Mihai Voduţ: Mi-am cerut scuze şi te rog să nu ridici tonul la mine

Adelina: Scuze să-i ceri cui vrei tu. Nu mă loveşti tu pe mine, pentru ce? Îmi ziceai să nu mă uit şi nu plecam. Dar nu mă loveşti...

Mihai Voduţ: Pentru faptele pe care le faci

Adelina: Mă p** pe tine! Care fapte? Alea că ţi-am căutat în telefon? Alea erau fapte să dai în mine?! Du-te şi dă în cine vrei tu, eu nu sunt proasta ta, că eu am fost destul. Ai înţeles? Dacă nu o să te fac eu să plăteşti pentru tot ce am păţit! Tu faci aşa cu toate şi trebuie să te opreşti.

Mihai Voduţ: Bravo, fetiţo! Foarte bine. Bravo!



Discuţia a continuat şi prin mesaje:



Adelina: Ai dat în mine, gunoi ce eşti

Mihai Voduţ: Tot tu eşti tare în gură. Pff

Adelina: Şi o să plăteşti. Aşa e normal

Mihai Voduţ: Hahahaa

Adelina: Dacă nu plăteşti acum

Mihai Voduţ: !!!

Adelina: O să îţi baţi joc şi de altele

Mihai Voduţ: Joacă-te cu focul



Atacantul Mihai Voduţ (24 de ani) a ajuns la echipa lui Hagi, FC Viitorul, în urmă cu un an, 9 ianuarie 2018, fiind transferat de la FC Voluntari. Jucătorul a semnat un contract pe trei ani şi jumătate cu formaţia de la malul Mării Negre. În acest sezon a evoluat în 14 meciuri şi a marcat de două ori.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.