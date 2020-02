Între cele două grupuri de ultraşi a izbucnit o încăierare generală. Situaţia a degenerat şi mai tare, iar unul din cele patru autocare cu care făceau deplasarea suporterii lui Lecce a fost incendiat.

Rivalitatea este una veche de câţiva zeci de ani, chiar dacă Bari evoluează acum în liga a patra.

Partida dintre AS Roma şi Lecce este programată azi, de la ora 19:00.

Kilkuset kibiców Bari zablokowało drogę, którą kibice Lecce jechali do stolicy na mecz z Romą. Doszło do zamieszek, w których doszczętnie spalono jeden bus i dwa inne zniszczono. Kibice obu drużyn się nienawidzą, Derby Apulii należą do najgorętszych na południu.#wloskarobota pic.twitter.com/PVwR5Sv043