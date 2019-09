Bianca Andreescu, învingătoare la US Open: Încrederea în mine este uriaşă/ Canadianca de origine română o va depăşi pe Halep

Bianca Andreescu (15 WTA) a declarat, sâmbătă, în urma victoriei din finala US Open, desfăşurată împotriva Serenei Williams şi încheiată cu scorul de 6-3, 7-5, că, în urma performanţelor sale, are totală încredere în ea.

Bianca Andreescu, noua campioană de la US Open: Încrederea în mine este uriaşă acum. Părinţii mei sunt cea mai mare inspiraţie pe care o am

”Nu cred să mai fi pierdut un meci din martie, deci încrederea în mine este uriaşă acum. Nu vreau să tratez nimic cu superficialitate, pentru că vor fi săptămâni în care voi pierde. Sper să mai pot continua în ritmul acesta. Cred că este un salt monumental. După Indian Wells, mi-a luat câteva săptămâni să conştientizez. După Toronto, mi-a trebuit câteva zile. Sper că, de mâine, voi realiza ce s-a întâmplat. Acum mă simt gen 'Ce naiba s-a întâmplat?'”, a spus Bianca Andreescu la conferinţa de presă.

Proaspăta campioană de la US Open a vorbit şi despre momentele mai puţin plăcute din cariera ei şi despre oamenii care i-au fost întotdeauna alături: ”În scurta mea carieră am trecut prin multe, multe accidentări, şi acele momente nu au fost tocmai simple pentru mine, pentru că tot continuam să mă accidentez. La un moment dat îmi pierdusem încrederea în mine. Am o echipă extraordinară în jurul meu, în special părinţii mei. Părinţii mei sunt cea mai mare inspiraţie pe care o am şi cea mai mare motivaţie, pentru că ei au crezut în mine încă din prima zi. Fără ei nu cred că aş fi putut să trec prin acele momente grele. Momentele dificile sunt parte din viaţă. Nu vor fi întotdeauna doar curcubeie şi fluturaşi. Încerc să mi le asum cât de mult pot şi să învăţ diferite lucruri despre mine şi despre cum mă pot îmbunătăţi, atât ca jucătoare, cât şi ca persoană. Chiar am crezut că vor veni vremuri bune, pentru că, atunci când crezi, toate momentele dificile merită”.

Referitor la jocul său, Andreescu a spus: ”Cred că nimănui nu îi place jocul meu, pentru că joc diferit faţă de celelalte jucătoare. Îmi place să rup ritmul şi întotdeauna am fost aşa. Asta am făcut tot anul şi cred că datorită acestui lucru mi-a mers atât de bine”.

Printre realizările importante ale Biancăi Andreescu, sportiva de 19 ani, se numără trofeul Rogers Cup, trofeul Indian Wells şi US Open.

Ca urmare a triumfului de la New York, Bianca Andreescu va fi vecină de clasament cu Simona Halep, de luni. Reprezentanta Canadei, cu alte două trofee importante câştigate în 2019 (Indian Wells şi Rogers Cup), o va depăşi pe româncă, urmând să îşi facă debutul în Top 10 mondial pe poziţia a cincea. Simona Halep va coborî, luni, două poziţii, până pe locul 6 WTA.

