Bianca Andreescu joacă azi cu Serena Williams în finala turneului Rogers Cup

Serena Williams (nr. 10 WTA) este la un pas să fie învinsă de două ori la rând, într-o finală, de românce. După ce Simona Halep a învins-o pe americancă şi a câştigat trofeul de la Wimbledon, Bianca Andreescu (nr. 27 WTA) se va lupta cu Serena în ultimul act de la Rogers Cup 2019.

Jucătoarea de origine română a fost prima finalistă din ediţia din acest an a turneului de la Toronto. Andreescu s-a impus în semifinală în faţa sportivei Sofia Kenin (nr. 29 WTA), cu scorul de 6-4, 7-6 (5).

"Am trecut prin atâtea lucruri în ultimele două luni. Sunt atât de fericită. Este incredibil, sunt în finală la Rogers Cup. Sunt ok din punct de vedere fizic. Şi mental sunt ok. Am fost foarte emoţionată. Îmi vine să plâng. Este mai important decât titlul de la Indian Wells. Mereu mi-am dorit să joc împotriva Serenei, sper să se întâmple", a spus Bianca Andreescu, la finalul meciului cu Sofia Kenin.

Serena Williams a câştigat şi ea biletul către finala de la Rogers Cup, după ce a trecut de Marie Bouzkova (91 WTA), scor 1-6, 6-3, 6-3.

Finala turneului de la Toronto se va juca duminică, 11 august, de la ora 20:30.

