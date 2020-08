Ion „Bombardierul” Pascu este luptătorul român care l-a lăsat pe Conor McGregor cu o amintire neplăcută. L-a muşcat lîn timpul antrenamentelor, dar gestul nu a fost intenţionat. Cei doi sunt prieteni şi se pregătesc cu acelaşi antrenor.

”Am făcut un sparring cu Connor McGregor şi l-am muşcat din greşeală, îţi dai seama, în timul sparringului de deget şi el chiar a anunţat la o conferinţă de presă că s-a antrenat cu mine. A zis „m-am antrenat cu un bombardier puternic din România şi că l-am rănit la deget că n-am purtat proteză,” a spus luptatorul MMA, Ion ”Bombardierul” Pascu.

”Bombardierul” Pascu a dezvăluit care este principalul său obiectiv.

”Este un sport dur şi treci prin multe situaţii în care poate să te facă să cedezi. (...) Pentru mine, adversarul cel mai important este cel care urmează. Vreau să câştig fiecare meci, să ajung cât mai aproape de centură şi să fiu campion pentru România,” a adăugat ”Bombardierul” Pascu.

Luptătorul MMA se dedică total sportului pe care îl practică, dar cea mai mare mândrie pentru el nu este vreo luptă câştigată. Familia e pe primul loc.

”Pentru mine realizarea cea mai mare este familia. Dacă mă întrebaţi acum câţiva ani spuneam de sport, dar am o vârstă, am 38 de ani, am întemeiat o familie, am doi copii şi simt că e cea mai mare realizare. (...) Eram de mic energic, acum văd cum sunt copiii mei şi chiar i-aş duce de acum într-o sală de lupte să-i liniştesc,” a mărturisit Ion ”Bombardierul” Pascu.