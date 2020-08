"Reluarea Bundesligii aduce o presiune in plus pe umerii Premier League, care se teme ca isi va pierde din venituri si din statutul de mare putere a fotbalului" scrie The Guardian dupa prima sambata de fotbal “tacut” - Germania fiind prima tara care isi reia campionatul dupa carantina de doua luni impusa de epidemia de coronavirus.



Dedryk Boyata, fostul fundas al lui Man City a fost primul jucator atentionat de arbitru ca il saruta pe coechiperul Marco Grujic in victoria Herthei Berlin 3-0 pe terenul lui Hoffenheim. Nu a primit insa cartonas galben - distantarea sociala nu exista in regulament!





Social what?



They probably couldn't resist, despite all the new regulations. Players of Hertha Berlin hugged to celebrate goals in a 0-3 win against Hoffenheim.



Dedryck Boyata kissed his team mate out of excitement.



Norvegianul Haaland, urmarit de Real Madrid pentru primul mare transfer al verii scrie Marca, a marcat primul gol din epoca post-carantina si s-a bucurat cu un model de distantare sociala.



Doar 4 copii de mingi, testati anti coronavirus la finalul jocului, mingea din teren dezinfectata periodic de omul cu “ vermorelul” - aparatul de dezinfectat fiind noul instrument din fotbal, jucatorii de pe banca stind la distanta unul de altul si purtinr masti in culorilw clubului. Si mai ales stadioane goale in exact campionatul cu cele mai multe bilete vindute etapa de etapa. La ultimul joc al Borussiei au fost in tribuna 81,365 de suporteri - simbata 16 mai doar scaune goale si o rezonanta de filme SF.



Cele 36 de cluburi din Liga 1 si Liga 2 au fost anuntate ca sunt responsabile sa isi tina acasa fanii si doar maximum 300 de persoane pot fi implicate in organizarea meciului.



Antrenorii care nu au respectat carantina nu stau pe banca - Heiko Herrlich de la Augsburg nu si-a putut ajuta echipa invinsa acasa 1-2 de Wolfsburg pentru ca a fost surprins cind a iesit din cantonament sa cumpere “ ceva cosmetice” iar Urs Fischer de la Union Berlin nu poate sa fie la meciul cu Bayern pentru ca plecat acasa la o inmormintare.



“Oremier League se uita la succesul unei organizari ireprosabile stiind ca la Londra lumea e mai speriata si mai lipsita de incredere in guvernul sau. Germania a avut rezultate net superioare in lupta cu epidemia si de aceea si-a permis acest act cultural - a readus fotbalul in viata oamenilor, fie el si cu aspecte de film mut” incheie Guardian povestea primei zile de fotbal dupa 2 luni de suferinta in toata Europa”