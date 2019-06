Carmen - Steaua, meci pentru barajul de promovare în Liga a III-a, se joacă astăzi/ Ora meciului

CSA Steaua este la un pas de promovarea în Liga a III-a. Duminică, 2 iunie, de la ora 15:30, "roş-albaştrii" lui Marius Lăcătuş vor întâlni gruparea Carmen, în ultima rundă din play-off.

Câştigătoarea acestei partide va merge în barajul de promovare în Liga a 3-a, acolo unde se va duela cu cea mai bună echipă a seriei din Călăraşi.

Meciul grupării CSA Steaua, care are acum 9 puncte în clasament, cu cei de la Carmen nu va fi unul uşor, este singura echipă care a învins-o pe Steaua în sezonul regulat. A fost 1-0 în returul de acasă, după ce în tur Steaua se impusese cu un categoric 3-0, chiar în prima etapă a stagiunii. Pentru gruparea lui Marius Lăcătuş este suficient şi un rezultat de egalitate pentru a merge la baraj, pentru că are cu un punct în plus faţă de Carmen, în timp ce, adversara de duminică este obligată să câştige pentru a spera la baraj.

CSA Steaua a ratat promovarea în Liga a 3-a anul trecut, când a fost oprită de Rapid. Cu investiţii mai multe, giuleştenii nu au avut nicio problemă să învingă Steaua în play-off şi ulterior în finala Cupei României, faza pe Bucureşti.

Marius Lăcătuş a decis să treacă pe bancă în acest sezon, iar de la numirea sa în funcţia de antrenor, echipa a pierdut un singur meci, cel împotriva lui Carmen.

