Cel mai bine plătit sportiv din lume refuză să joace de teama COVID-19. Jucătorul are un contract de peste 500 de milioane de dolari

„Sper că NFL va lua măsurile potrivite ca noi să ne simţim protejaţi când jucăm sportul pe care îl iubim”, a fost mesajul lui Mahomes.

Quarterback-ul lui Kansas City Chiefs a semnat un contract în valoare de 501 milioane de dolari, valabil până în 2031. Suma pe care o câştigă pe sezon este de peste 45 de milioane de dolari. Sezonul din NFL ar trebui să înceapă pe data de 10 septembrie.

Getting ready to report this week hoping the @NFL will come to agreement with the safe and right protocols so we can feel protected playing the sport we love #WeWantToPlay