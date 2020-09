Celtic crede că transferul lui Ianis Hagi la Rangers e o greşeală: "Dovada disperării"

Ianis Hagi a ajuns la Rangers în ianuarie 2020, sub formă de împrumut de la Genk. Mijlocaşul român a jucat în 12 meciuri, a marcat de 3 ori şi a oferit două pase de gol. Ianis i-a impresionat pe cei de la Celtic, care au decis să îl cumpere în această primăvară. Au plătit 3.5 milioane de euro belgienilor.

Rivala din Scoţia, Celtic, susţine că Rangers este disperată să o oprească din câştigarea celui de-al 10-lea titlu încât face transferuri şi plăteşte salarii, pe care nu şi le permite. "Nu a învăţat din greşelile vechi şi l-a transferat pe Ianis e la Genk", susţin cei de la Celtic. Ianis are al doilea cel mai mare salariu de la Rangers. Fiul lui Hagi, care a semnat pe 3 ani cu Rangers, primeşte 1,1 milioane de euro pe an, plus bonusuri.

Celtic face referire la transferul lui Ryan Kent, de la Liverpool, pentru suma de 7.2 milioane de euro. Atacantul de 23 de ani a jucat în 33 de meciuri şi a marcat de 8 ori.