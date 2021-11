Cer să fie verificat sexul portarului! Iordania acuză Iran că a folosit un bărbat între buturi, la un meci al naţionalelor feminine

Asociaţia de fotbal iordaniană a depus o petiţie oficială, solicitând verificarea identităţii de gen a unei jucătoare iraniene.

Totul după ce echipa feminină din Amman a pierdut în faţa rivalelor din Orientul Mijlociu, punând la îndoială dacă portarul iranian este într-adevăr o femeie.

Fostul vicepreşedinte FIFA, Prinţul Ali Bin Al Hussein al Iordaniei, a făcut o plângerea oficială pe 5 noiembrie, invitând Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC) să investigheze jucătoarea în cauză.

Zohreh Koudaei a mai fost chestionată pe marginea acestui subiect şi s-a apărat de fiecare dată. Sportiva a negat de fiecare dată că ar fi bărbat.



