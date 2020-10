Cine este Toni Petrea, noul antrenor al lui FCSB

Anton Petrea s-a născut pe 9 martie 1975 (45 de ani) la Brăila. Şi-a început cariera ca fotbalist în sezonul 1995-1996 la Juventus Bucureşti în Liga a doua, iar postul lui preferat era cel de mijlocaş. A mai evoluat pentru Electromagnetica, Venus Bucureşti, Rapid Bucureşti, Rapid B, CS Otopeni şi FC Snagov.

Petrea şi-a petrecut majoritatea carierei în divizia secundă din România. Singura lui prezenţă în Liga 1 a avut loc în sezonul 2004/2005 când a fost chemat de Rapid de la echipa secundă a clubului. Şi-a încheiat cariera de jucător la Snagov în 2011, după un sezon în care a reuşit să marcheze de 10 ori.

După ce s-a retras, Toni Petrea a rămas la Snagov ca antrenor secund al lui Laurenţiu Reghecampf. Petrea l-a însoţit apoi pe Reghecampf şi la Concordia Chiajna, FCSB, Litex Lovech, Al Hilal, Al Wahda şi Al-Wasl Dubai.

În ceea ce priveşte realizările profesionale, Petrea a câştigat deja 4 trofee cu FCSB: două titluri în Liga 1 (2013, 2014), o Supercupă a României (2013) şi Cupa Ligii (2016), din postura de antrenor secund. Noul antrenor al lui FCSB are în palmares şi o Cupă a Arabiei Saudite cu Al Hilal în sezonul 2014-2015.

În mandatele sale ca „secund” la FCSB, Petrea a adunat 63 de victorii, 27 de remize şi 13 înfrângeri între 2012 şi 2014; şi 37 de victorii, 20 de remize şi 16 înfrângeri între 2015 şi 2017.

Petrea a dat şi numeroase declaraţii pentru FCSB în trecut. În 2017, după un derby cu Dinamo, Toni Petrea îl acuza pe arbitrul partidei, Octavian Şovre, că i-a adresat injurii "După faza penalty-ului acordat în minutul 95, m-am dus spre asistent şi l-am întrebat de ce face aşa ceva. De ce se bagă să dea penalty dintr-o poziţie în care el nu avea cum să vadă mai bine decât centralul. El s-a întors şi mi-a zis ce mi-a zis, chiar nu vreau să reproduc. Nu mi-a venit să cred, am rămas stupefiat. Am fost la Comisii, am vorbit pe această temă, dar domnul Şovre nu a apărut ca să fim puşi faţă în faţă. Eu aş vrea să mă întâlnesc cu dânsul şi să văd ce poate să-mi spună".

Tot el a mai apărut în faţa presei în acelaşi an, înaintea unui meci cu Craiova: "Nu mă interesează cu ce lot va aborda CSU Craiova meciul cu noi. Sperăm doar la un rezultat favorabil. Va fi un final încins, e o luptă în trei, sper că noi vom avea de câştigat. E dificil, având în vedere meciurile rămase. Ne jucăm şansa până la final şi sperăm că vom avea motive de bucurie la finalul meciului cu CSU Craiova".

Odată cu instalarea la FCSB, Petrea va deveni în premieră antrenor principal. Totodată cu el, Gigi Becali l-a readus şi pe preparatorul fizic Thomas Neubert, cu care Petrea a mai lucrat, atât la FCSB, cât şi la Al-Wasl sub comanda lui Laurenţiu Reghecampf.