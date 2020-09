Ce este coronavirusul? Se pare că americanii au uitat de temutul virus. „Odată cu moartea lui George Floyd, nimeni nu se mai îmbolnăveşte acum”, spune Ciprian Grosu, multiplu campion la culturism, care locuieşte de 14 ani în Long Island, America. Sportivul de 35 de ani a povestit că deşi multe oraşe sunt distruse de afro-americani, lui nu îi e frică. Are voie să folosească arma în caz de legitimă apărare. Protestarii au însă „preferaţii” lor. Bătrânii, magazinele nepăzite şi poliţiştii sunt victimele sigure, iar coşurile de gunoi de pe străzile din New York au devenit arme albe. Cu toate acestea poliţiştii nu pot face nimic. Sunt doar spectatori.

Ciprian Grosu, multiplu campion la Culturism: Primarul şi Guvernatorul New York-ului au dat ordin poliţiltilor să nu atace protestatarii, să îi lase în pace să facă ce vor. Dacă îmi bate cineva la uşă acum, pe stradă sau intră în curte, nu am nici cea mai mică remuşcare să împuşc. Chiar ne-am pregătit pentru un război civil - toţi au măşti şi nu ştii cine dă în tine, nu ştii cine te împuşcă, pentru că e coronavirus şi ei se protejează, dar de fapt sunt nişte hoţi de joasă speţă sunt animale. Era o femeie la TV acum două zile, au intrat peste ea şi au lovit-o cu pumnii în faţă şi i-au luat din magazin ce avea. Şi a ieşit din magazin şi a întrebat: „Eu nu sunt destul de neagră pentru voi?” Am 6 prieteni în poliţie care sunt distruşi psihic, sunt umiliţi zi de zi, li se spune de nişte copii de 14, 15, 18 ani să îngenuncheze. Asta nu e America, sunt nişte imagini care sunt şocante.