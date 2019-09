Comisia de Disciplină a FRF a decis că FC Botoşani va evolua în optimile Cupei României

Comisia de Disciplină a FRF a judecat vineri, 27 septembrie, cazul FC Botoşani – CFR Cluj, iar moldovenii au scăpat doar cu o amendă, astfel că vor evolua în optimile Cupei României.

După ce au trecut pe foaia de joc a meciului cu CFR Cluj din 16-imi numai cinci jucători crescuţi la nivel naţional, moldovenii au avut mari emoţii. Foarte multă lume se aştepta ca FC Botoşani să piardă la masa verde meciul câştigat la loviturile de departajare, cu 4-2, după 2-2 la capătul celor 120 de minute.

FC Botoşani a scăpat cu amendă

Comisia de Disciplină a FRF nu a considerat că FC Botoşani trebuie eliminată din Cupă, astfel că echipa lui Valeriu Iftime s-a ales numai cu o amendă în valoare de 6000 de euro.

CFR Cluj poate face recurs, dar e greu de crezut că se mai poate schimba ceva. Aşadar, FC Botoşani va fi prezentă luni, 30 septembrie, în Urna A pentru tragerea la sorţi a optimilor.

La meciul cu CFR Cluj, FC Botoşani trebuia să aibă pe foaie şase jucători crescuţi la nivel naţional, dar în final au figurat numai cinci: Ianoş Brînză (21 de ani), Andrei Chindriş (20 de ani), Adrian Moescu (18 ani), Alexandru George Cîmpanu (18 ani) şi Andrei Patache (31 de ani). Chiar şi aşa, FC Botoşani a scăpat cu o amendă.

La categoria de „jucător crescut la nivel naţional” se încadrează fotbaliştii care au petrecut minim trei ani la un club din România, în intervalul de vârstă 12 – 21 de ani.

Valeriu Iftime a ştiut că FC Botoşani nu va pierde la masa verde

Înaintea verdictului, Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoşani, a dezvăluit pentru ProSport că, dacă la finalul jocului cu CFR Cluj, câştigat de echipa sa după loviturile de departajare 4-2 (d.l.d) 2-2 (la finalul timpului regulamentar), i-a fost teamă că echipa sa va pierde ulterior la masa verde după gafa comisă de angajaţii săi, totuşi acum are o altă părere.

„Dacă după meci am admis public că am putea pierde la masa verde, totuşi în această zi, acum când vorbesc cu tine am o altă stare. Avocatul m-a asigurat, după ce a analizat tot cazul, că cel mult noi vom risca doar o amendă. Acum, că ea este mare sau mică nu am de unde să ştiu. Nu are rost să mai ieşim în presă să arătăm cu degetul cine este vinovatul. Noi am câştigat pe teren şi noi trebuie să mergem mai departe”, a spus Iftime.

La rândul său, Bogdan Mara, oficialul formaţiei CFR Cluj, a declarat pentru ProSport că echipa sa a depus contestaţie, dar ar fi bine ca aceasta să fie judecată până luni, atunci când are loc tragerea la sorţi pentru optimi.

„Am analizat cazul şi am ajuns la concluzia că avem toate argumentele în favoarea noastră să depunem contestaţie. Însă nu ştiu în ce zi această contestaţie se va şi judeca. Noi sperăm că acest caz se va judeca repede, deoarece luni este tragerea la sorţi pentru optimi”, a punctat Mara.

CFR constestă faptul că FC Botoşani a încălcat articolul 45 din ROAF şi a avut doar 5 jucători formaţi la nivel naţional, în lotul de 18 pentru partida din 16-imile Cupei Romaniei.

“Echipele din Liga 1 au obligaţia să înscrie în raportul de arbitraj un număr minim de 6 jucători formaţi la nivel naţional şi să folosească efectiv, pe toată durata jocurilor, un jucător U21, format la nivel naţional, eligibil pentru echipa naţională”, scrie la articolul 45 din ROAF.

