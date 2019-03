Confruntare de top, în optimile de la Miami | Venus Williams, despre Simona Halep: Joacă un tenis perfect împotriva mea

Simona Halep - Venus Williams se va juca în optimile de la Miami, luni, de la ora 22:00. Cele două s-au întâlnit de şase ori până acum, iar românca a câştigat ultimele trei jocuri, sportiva din SUA având tot atâte succese.

Totuşi, sora Serenei nu s-a mai impus în faţa sportivei din Constanţa din 2013. "Simona întotdeauna joacă un tenis perfect împotriva mea şi trebuie să fiu pregatită. Fiecare meci este diferit şi am şansa să joc mai bine şi să învăţ. Ştiu că fiecare punct va fi o şansă pentru mine să joc tot mai bine şi să învăt. Cam aşa vad meciul cu Simona. Abia aştept să o întâlnesc", a spus Venus Williams la conferinţa de presă.

La rândul său, Simona a comentat: "Întotdeauna este dificil împotriva lui Venus. Nu am de gând să spun că va fi uşor deoarece am câştigat ultimele meciuri împotriva ei. Voi fi motivată. Voi fi gata de joc, sper că voi fi la sută la sută. De ce nu, cred că am o şansă să câştig, dar va trebui să rămân concentrată".

Simona Halep - Venus Williams, din optimile de la Miami, contează şi din punct de vedere financiar. Pentru calificarea în acestă fază, românca a obţinut 91.205 de dolari, dar dacă va trece în faza următoare va primi 182.000. Apoi, semifinalele îi pot aduce 354.000, iar prezenţa în ultimul act înseamnă 686.000 de dolari. Cine va ridica trofeul va primi 1.354.000 de dolari.

Meciurile Simona Halep - Venus Williams:

2019 (Australian Open): 6-2, 6-3 - victorie Simona Halep

2018 (Montreal): 6-2, 6-2- victorie Simona Halep

2015 (Roma): 6-2, 6-1- victorie Simona Halep

2013 (Tokyo): 4-6, 7-5, 6-3 - victorie Venus Williams

2012 (Roma): 6-3, 6-4 - victorie Venus Williams

2012 (Madrid): 6-1, 4-6, 7-6- victorie Venus Williams

