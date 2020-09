Conor McGregor revine în ringul de box. Pe cine va avea ca oponent

Conor McGregor s-a plictisit de retragere şi se antrenează intens pe Instagram pentru a-i face faţă într-o gală de box lui Manny Pacquiao. Fostul campion UFC la două categorii de greutate, ajuns la 32 de ani, s-a retras din lupte în iunie pentru a treia oară în patru ani.

McGregor a mai boxat în trecut cu Floyd Mayweather, dar fără succes.

„Va fi o adevărată onoare să mă confrunt cu doi dintre cei mai mari boxeri ai erei moderne”, a postat pe Twitter irlandezul.

It will be a true honour to have faced two of the greatest boxers of the modern era, afraid of a fight.