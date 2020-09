Coronavirusul schimbă rugby-ul. Jucătorul echipei naţionale Cosmin Manole, despre noul regulament: "Nu mai are niciun farmec". EXCLUSIV

Odată cu reluarea competiţiilor sportive meciurile de rugby s-ar putea să nu mai arate ca cele care se jucau înaintea pandemiei de coronavirus. Cu scopul de a-i proteja pe jucători de temutul virus, grupul medical al Federaţiei Internaţionale de Rugby a propus schimbarea unor reguli. Vor să interzică grămada, placajul şi mobilizările în grup ale echipelor. Tricourile şi căştile trebuie schimbate la pauză, iar mingile, spălate şi dezinfectate înainte, la pauză şi la finalul fiecărui meci.

Deşi îşi doreşte să revină cât mai repede pe terenul de joc, Cosmin Manole, jucătorul echipei naţionale şi al clubului CS Dinamo, preferă să nu se reia meciurile în aceste condiţii.

„Nu mi se pare deloc ok, mai bine aşteptăm să revină situaţia cât de cât la normal şi apoi să începem. Aşa nu mai are niciun farmec rugbyul. Având în vedere faptul că eu sunt pe post cheie în grămada ordonată, nu prea văd cum ar putea fi un meci fără grămada ordonată. Nu prea văd cum aş putea eu ca sportiv în linia 1 să performez”, spune Cosmin Manole, CS Dinamo.

Jucătorii de rugby nu au fost testaţi pentru coronavirus. Cosmin Manole se antrenează individual şi aşteaptă reluarea antrenamentelor cu echipa.

„Mă antrenez împreună cu un coleg d-ai mei de la Dinamo, suntem amândoi în lotul naţional. Sper să începem cât mai repede, pentru că nu e deloc ok să pierdem atât de mult timp. Nu mi se par deloc corecte deciziile Guvernului faţă de noi, sportivii. Ar trebui să avem nişte beneficii, fiind sportivi să ne dea drumul la săli să ne putem antrena, până la urmă nou din asta trăim.

Noi nu am făcut niciun test. Am văzut că a apărut prin presă că atunci când am fost în Georgia am fost bolnavi de coronavirus, dar nu e adevărat. A fost doar o răceală.

Din câte am înţeles undeva în luna septembrie vom începe să jucăm din nou, se va relua returul. Şi tot atunci se va juca meciul echipei naţionale cu Belgia”, spune Cosmin Manole, CS Dinamo.