COVID-19 reduce numărul luptelor la 7 în gala UFC din Las Vegas

Promoţia de arte marţiale mixte UFC schimbă regulile în pandemie. Gala din Las Vegas va avea doar 7 lupte de disputat, după ce mai înainte de start două au fost anulate în ultimul moment din motive medicale.

Sportivii sunt testaţi cu stricteţe pentru evitarea complicaţiilor organizatorice, dar se pare că problemele apar mai frecvent în cadrul staff-ului luptătorilor. Lupta dintre Kelleher şi Ricky Simón a fost anulată săptămâna trecută după ce unul dintre angajaţii lui Simón a fost testat pozitiv pentru COVID-19.

Cea mai aşteptată luptă din cadrul galei este cea dintre veteranul Alistair Overeem şi Augusto Sakai, relatează Associated Press.

An update on tonight's seven fight card.



[ DETAILS: https://t.co/FzFo3WfUI2 ] #UFCVegas9 pic.twitter.com/QukD8Doxob