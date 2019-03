Cristiano Ronaldo, gest jignitor la adresa fanilor lui Atletico Madrid. Fotbalistul a fost pus sub acuzare pentru comportament nesportiv | FOTO

Portughezul a fost decisiv pentru formaţia torineză, reuşind să înscrie toate cele trei goluri şi să o ducă pe Juventus în sferturile de finală ale competiţiei. Totuşi, Ronaldo a părut să aibă un gest nepotrivit la adresa fanilor lui Atletico, răspunzându-i astfel lui Diego Simeone, antrenorul rivalei, care a avut o manifestare similară la meciul tur, de pe Wanda Metropolitano. După acest gest, Simeone a fost amendat cu 20.000 de euro de UEFA pentru celebrare obscenă.

Sancţiunea lui Cristiano Ronaldo va fi stabilită de UEFA la următoarea întâlnire, pe 21 martie.

În sferturile de finală ale Ligii Campionilor, Juventus o va întâlni pe Ajax Amsterdam. Meciul tur va avea loc pe 10 aprilie, în Olanda, în timp ce returul se va disputa şase zile mai târziu, la Torino.

Diego Simeone:



“You can take Cristiano Ronaldo to a war and he’ll win it for you all alone, For Lionel Messi you need to bring all of his Barcelona teammates so he could actually do something.” pic.twitter.com/3iGuWSHI1j