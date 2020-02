Cristiano Ronaldo, refuzat de modelul italian Sara Croce. Reacţia imediată a fotbalistului de la Juventus | GALERIE FOTO

Modelul italian Sara Croce a dezvăluit cum Cristiano Ronaldo a încercat să o abordeze pe reţelele de socializare. Tânăra a mărturisit că l-a refuzat pe Ronaldo, iar acesta a blocat-o pe Instagram.

Modelul italian Sara Croce a povestit cum vedeta celor de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a încercat să o cucerească pe reţelele de socializare.

Ronaldo i-a demonstrat frumoasei blonde că este cu adevărat el, însă portughezul s-a lovit de refuzul Sarei.

Apoi, Cristiano a blocat-o pe tânără pe reţelele de socializare.

Sara Croce nu a specificat dacă întâmplarea a avut loc înainte sau după ce Cristiano Ronaldo a început o relaţie cu frumoasa Georgina Rodriguez.

„Cineva cunoscut i-a dat numărul meu de telefon şi m-am enervat că a făcut-o. Într-o zi mi-a scris <Sunt Cristiano, vrei să ieşim în oraş?>. Nu avea fotografie pe WhatsApp şi nu am crezut că este el. Ca să-mi demonstreze că e Cristiano Ronaldo, mi-a spus <O să te blochez pe Instagram, după care o să te deblochez>. Am înţeles că e Ronaldo şi am început să vorbesc cu el”, a spus Sara Croce în emisiunea „Rivelo”.

Frumoasa italiancă a mai adăugat că vedeta lui Juventus flirtează cu toate femeile din Milano şi că nu şi-ar dori niciodată să fie iubita unui jucător de fotbal: „A scris la jumătate din femeile din Milano. Le-a scris fetelor faimoase şi celor necunoscute. Nu o să fiu niciodată cu un fotbalist. Cred că este sinonim cu infidelitatea”.

sursa foto: profimedia

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.