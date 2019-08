Sepsi şi CFR Cluj au remizat, sâmbătă, scor 1-1, în etapa a şasea din Liga I. La final, antrenorul covăsnenilor, Csaba Laszlo, a analizat partida de la Sfântu Gheorghe şi a dezvăluit că a avut o discuţie cu Dan Petrescu înaintea meciului pe care campioana României l-a jucat cu Celtic.

Csaba Laszlo, antrenor Sepsi: Când am venit aici, am avut foarte mare frică

După şase runde, Sepsi este neînvinsă, însă are doar o victorie şi opt puncte în clasament. Csaba Laszlo spune că echipa mai are nevoie de puţin timp de adaptare, având în vedere că s-au făcut numeroase schimbări în lot.

"Cred că e un rezultat foarte fair (n. red. - corect) pentru că CFR e cea mai bună echipă din România. Aţi văzut cum a jucat împotriva lui Celtic, îi felicit. Echipa mea a jucat cum trebuie, numai că am fost puţin supărat pentru că am vrut să joc diferit, să-i las să vină pentru a avea mai mult spaţiu pentru contraatac.

Echipa cred că e în creştere. Când am venit aici, am avut foarte mare frică. Cinci jucători au plecat, iar timpul era foarte scurt. Nu suntem Manchester United, Manchester City sau Barcelona să avem mulţi bani să luăm jucătorii. Am fost surprins, am vorbit cu mulţi jucători care n-au vrut să vină în România. Eu cunosc foarte mulţi jucători, dar după aceea am luat jucători, i-am convins că în România fotbalul e bun, nu trebuie să le fie frică. Acum, ei sunt bucuroşi că pot juca aici, stadionul e plin, fotbalul e bun în România.", a declarat Csaba Laszlo, la DigiSport.

Ulterior, tehnicianul lui Sepsi a dezvăluit că i-a acordat câteva sfaturi lui Dan Petrescu înaintea meciului retur cu Celtic Glasgow, din turul 3 al Ligii Campionilor, în urma căruia campioana României s-a impus cu 4-3 şi s-a calificat în play-off. Csaba Laszlo cunoaşte fotbalul scoţian, după experienţele avute la Hearts şi Dundee United.

"Uite că fotbalul românesc trăieşte, trebuie să meargă înainte. Eu cred că toţi muncim pentru fotbalul românesc, iar o echipă ca Sepsi a jucat împotriva CFR-ului cum aţi văzut. Suntem bucuroşi că n-am pierdut, iar CFR cred că e fericită că a bătut Celtic.

Am vorbit cu Dan petrescu 30 de min înainte de meciul cu Celtic, i-am spus şi eu trebuie să facă. Eu sper că Slavia Praga să nu fie o adversară la fel de grea ca Celtic. Şansele sunt 50-50", a mai spus Csaba Laszlo.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.