Cu spatele blocat şi dureri chinuitoare, Simona Halep s-a calificat în sferturi la Transylvania Open

Simona Halep s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-2, după doar o oră şi 14 minute de joc.

La jumătatea primului set, Halep a făcut o mişcare bruscă ce i-a provocat dureri mari la spate. Cu toate acestea, favorita numărul 1 a continuat să lupte şi a câştigat setul cu 6-4, după care a cerut o pauză medicală, fiind necesară intervenţia fizioterapeutului.

În ciuda faptului că durerile nu au trecut, Simona Halep a făcut un set doi impecabil, câştigat categoric cu 6-2.

La interviul de după meci, ea a confirmat că i s-a blocat spatele, nu s-a mai putut mişca sau apleca şi a avut dureri foarte mari. Ea a spus că a mai trecut prin astfel de situaţii, ştia cât poate rezista, aşa că s-a mobilizat, a ignorat durerea şi a continuat.

„Am vrut să continui, am vrut să câştig, nu şiu cum am reuşit, dar mă bucur, pentru că acesta e principiul meu de bază, nu renunţa niciodată. Am simţit că fiind acasă, trebuie să lupt mai mult.”, a spus Simona Halep, în admiraţia Alexandrei Dulgheru, care i-a luat interviul.

În sferturile de finală de la Transylvania Open se va disputa încă un duel 100% românesc, Simona Halep urmând să o întâlnească pe Jaqueline Cristian.

Vorbind despre acest meci, Simona Halep a mai spus: „E întodeauna dificil să joci împotriva unei compatrioate, dar mă voi concentra doar asupra jocului meu şi asupra a ceea ce am de făcut.”