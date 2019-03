Cum a ajuns Bianca Andreescu, tânăra jucătoare de origine română, să reprezinte Canada în tenis | FOTO

Bianca Andreescu a început tenisul în ţara noastră, dar mai apoi s-a mutat în Canada, iar nord-americanii i-au oferit şi cetăţenie. Andreescu a ales să reprezinte Canada, iar mama sa, Maria Andreescu, explica în 2017, într-un interviu acordat pentru ProSport, cum s-a ajuns în această situaţie.

Bianca Andreescu (18 ani) a impresionat la Indian Wells, reuşind să triumfe în finală în dauna lui Angelique Kerber, scor 6-4, 3-6, 6-4.

Părinţii Biancăi au avut oferte de a lucra în Canada, însă Bianca pare că a fost cea mai câştigată din toată această ecuaţie: "Soţul meu a primit o ofertă de muncă, la scurt timp după terminarea facultăţii, şi aşa am ajuns acolo. Bianca a încercat multe sporturi, dar acesta i-a plăcut cel mai mult. A început să joace la Piteşti, iar primul antrenor i-a fost Gabriel Hristache. Gabi este un antrenor foarte antrenant şi Bianca l-a îndrăgit mult", spunea Maria Andreescu, în 2017, în interviul pentru Prosport.

Ce face ca sistemul canadian de pregătire sa fie unul de success şi tentant? "Dacă sunt nişte copii talentaţi, Federaţia le oferă mult sprijin. Canadienii sunt foarte organizaţi în tot ceea ce fac. De asemenea, Canada este o ţară multiculturală, deci toţi au venit de undeva", a punctat doamna Andreescu, care apoi a detaliat. "La început, investeşti ca părinte 100% bani şi timp. Dacă un copil se remarcă pentru că este talentat, dacă are rezultate importante şi constante, Federaţia începe să investească foarte mult. Acest sport este foarte scump, costurile se ridică la 250.000 de dolari pe an la acest nivel". De aceea, scenariul ca Bianca să joace sub tricolor nu a fost niciodată discutat.

La doi ani distanţă de la acel interviu acordat de Maria Andreescu, Bianca a triumfat la Indian Wells. După o săptămână de vis, jucătoarea pierdută de România n-a stat la discuţii cu Angelique Kerber. În finală, Bianca Andreescu a realizat nu mai puţin de 44 de lovituri câştigătoare. Forehand-ul a fost letal, a făcut 31 de puncte cu această lovitură. La începutul anului, Bianca era clasată pe locul 178 WTA. După acest triumf, ea urcă până pe locul 24 WTA.

