Cum a învăţat Emma Răducanu limba română şi ce a motivat-o să câştige primul meci la Cluj Napoca

După ce a câştigat la mare luptă meciul din primul tur al turneului de tenis de categorie 250 WTA, de la Cluj Napoca, Emma Răducanu a reuşit să facă o surpriză foarte plăcută, atunci când i-a răspuns în limba română Alexandrei Dulgheru, cea care a intervievat-o.

Protocolul competiţional al WTA impune ca jucătoarele să răspundă la întrebările de la interviul de pe teren în limba engleză, însă Emma Răducanu a ţinut să se adreseze fanilor ei în limba română, spunând în debutul interviului: „Vreau să încerc un pic în română şi dacă nu mai pot schimb, schimb în engleză”.

Ea a continuat apoi vorbind surprinzător de bine, spre deliciul puţinelor persoane prezente în tribune dar şi spre cel al telespectatorilor care au urmărit meciul.

La conferinţa de presă de după meci, desfăşurată online, întrebată de Mediafax, Emma Răducanu a explicat cum a ajuns să vorbească atât de bine limba română.

„Nu pot să spun că am învăţat deliberat. Am „cules” cuvinte pentru că bunica mea mi-a vorbit mult, mi-a spus multe poveşti şi aşa mi-am îmbogăţit vocabularul.

De mică, ori de câte ori am venit în România şi am petrecut aici câteva săptămâni, româna mea s-a îmbunătăţit, dar apoi, nevorbind limba am mai uitat. În ultimul an şi jumătate nu am mai vorbit deloc, doar de câteva ori la telefon, cu bunica.

Dar, fiind aici deja de 5 zile, simt că s-a îmbunătăţit şi devin din ce în ce mai puţin ruşinoasă când trebuie să vorbesc, chiar dacă mai fac şi greşeli.”

Răducanu a mai dezvăluit, de asemenea, că una din motivaţiile puternice, care au ajutat-o să revină în meci, după ce fusese condusă cu 1-0 la seturi, a fost că şi-a dat seama că nu vrea încă să plece de la Cluj, unde îi place atât de mult. În consecinţă s-a mobilizat, reuşind în cele din urmă să întoarcă soarta meciului şi să mai rămână câteva zile la Transylvania Open.