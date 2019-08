Dan Alexa, Astra Giurgiu: Cred că este o victorie meritată

Tehnicianul celor de la Astra Giurigu, Dan Alexa, a vorbit la finalul partidei câştigate de echipa sa împotriva campioanei CFR Cluj.

Oaspeţii au condus cu 1-0 prin golul lui Alexandru Păun, dar reuşitele lui Radunovic (dublă) şi Valentin Gheorghe au întors soarta partidei. Tot Păun a stabilit scorul final, 3-2 pentru giurgiuveni.

Campioana României a încheiat meciul în zece oameni, după eliminările lui Mario Camora şi Cosmin Vâtcă. Şi antrenorul Dan Petrescu a fost trimis în tribună de Sebastian Colţescu: ”Chiar şi 11 la 11 am fost echipa mai bună. Am început bine repriza a doua, cred că este o victorie meritată. Se poate întâmpla orice, mai era un minut şi jumătate. Când ai foarte multă neşansă se poate întâmpla. Una peste alta, cred că am controlat jocul, am avut multe situaţii. Pe Budescu îl băgam oricum, este un jucător excepţional, în orice situaţie ar fi intrat astăzi. Este un jucător care ne va ajuta foarte mult şi mă bucur că a ales Astra.

Radunovic a dat două goluri, este căpitanul echipei. Am ratat la Craiova un penalty prin Răduţ, îmi pare rău pentru punctele pierdute. Din punctul meu de vedere, arbitrajul lui Colţescu a fost foarte bun. Are acoperire la absolut toate fazele, am văzut acum”, a spus Alexa, la finalul partidei, la Digi Sport.

Cu această victorie, Astra a urcat pe locul şapte, peste Sepsi Sfântu Gheorghe, cu 11 puncte. Giurgiuvenii vor juca în etapa următoare pe terenul celor de la Academica Clinceni.

