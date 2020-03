Dan Petrescu, furios din cauza regulamentului FRF: Am jucat ca proştii! Râde lumea de noi

Antrenorul lui CFR Cluj e nemulţumit de înjumătăţirea punctelor după sezonul regulat şi de obligativitatea folosirii a doi jucători sub 21 de ani.

Tehnicianul spune că regulamentul ar trebui să încurajeze utilizarea seniorilor, nu a juniorilor.

„Păun nu joacă din cauza acestei reguli, care e împotriva noastră şi împotriva fotbalului. Eu nu pot să joc cu echipa cu care am jucat cu Sevilla. De ce? Pentru că nu pot. Plus că punctele ne-au fost înjumătăţite. Aveam golaveraj nici nu mai ştiu cât, marcasem 50 de goluri. Şi când m-am uitat azi în ziar şi am văzut 0-0, am zis <Doamne fereşte! De ce dracu' am jucat ca proştii? De ce i-am antrenat pe ăştia pe aici şi ne-am mai şi bătut ca idioţii?>. Avem trei puncte în faţă şi 0 goluri marcate. Nu se poate aşa regulament! Să-l ţină şi la anul, să râdă lumea de noi. Ăia din Anglia când le-am zis, au zis <Cum, vă ia puncte? Nu se poate aşa ceva! Mergeţi la judecată!>. Da, o să mă duc la judecată eu, Dan Petrescu. Nu se poate să-ţi ia puncte. E imposibil, e inuman. De ce am mai jucat fotbal până acum? După ce că îmi ia puncte, nici nu mă lasă să pun cea mai bună echipă şi atunci noi vrem să jucăm în cupele europene. Noi pregătim U21, dar echipa mare cine o pregăteşte? Păun stă pe bancă, care ar trebui să joace la echipa naţională. Hai să pregătim echipa mare, nu U21, că noi n-am mai fost la un Mondial sau un European de nu ştiu când. Conducătorii nu văd asta, din România? Noi vrem să ajungem la Mondial şi la European, nu la U21, în finală. Pentru ce? Cum să ajungem la echipa mare dacă nu pot să bag jucătorii pe care vreau?", a spus Dan Petrescu într-o conferinţă de presă.

CFR Cluj a încheiat sezonul regulat pe primul loc, cu 52 de puncte acumulate şi un golaveraj 51-16. În play-off, echipa lui Dan Petrescu a intrat cu 26 de puncte şi golaveraj 0-0, conform regulamentului intrat în vigoare din sezonul 2015/2016

