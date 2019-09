Danemarca – România, joacă astăzi în preliminariile pentru Euro U21. Ora meciului/ Lotul tricolorilor mici

Reprezentativa U21 a României va înfrunta, marţi, începând de la orele 19:30, naţionala U21 a Danemarcei, în preliminariile pentru Euro U21.

Partida dintre Danemarca U21 şi România U21 va fi arbitrată de centralul Erez Papir şi de asistenţii săi Sagy Metzamber şi Tom Adi.

”Trebuie să lăsăm deoparte ce a fost în vară, nu vreau ca jucătorii să resimtă presiunea. Aceasta trebuie să fie pe umerii antrenorilor. Dar am încredere în acest grup şi cred cu tărie că ne putem califica din nou la turneul final. E clar că singuri am ridicat nivelul aşteptărilor, prin ceea ce am arătat pe teren. Asta nu e un lucru rău, ba din contră. Românii vor din nou să ne vadă acolo şi au încredere în noi că vom reuşi. Asta ne motivează suplimentar. Nu vrem să îi dezamăgim”, a declarat selecţionerul Mirel Rădoi, înaintea întâlnirii cu Danemarca.

În această vară, sub conducerea lui Mirel Rădoi, România U21 a ajuns până în semifinalele Euro 2019 U21, când a fost eliminată de Germania, cu scorul de 4-2.

Lotul România U21:

1. Ionuţ Rus

2. Radu Boboc

3. Constantin Dima

4. Alex Paşcanu

5. Tudor Băluţă

6. Ricardo Grigore

7. Florinel Coman

8. Vlad Dragomir

9. George Ganea

10. Denis Drăguş

11. Adrian Petre

12. Marian Aioani

13. Nicolae Carnat

14. Răzvan Oaidă

15. Andrei Chindriş

17. Darius Olaru

18. Andrei Raţiu

19. Mihai Velisar

20. Andrei Ciobanu

21. Mihai Neicuţescu

22. Mihai Dobre

23. Cosmin Dur-Bozoancă

