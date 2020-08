Daniel Pancu se întoarce în dealul Copoului, de acastă dată ca antrenor

Un ieşean îi antrenează pe ieşeni!

Daniel Pancu s-a întors în dealul Copoului, de data aceasta nu ca jucător, ci de pe banca tehnică.

A semnat un contract cu Poli Iaşi pentru 8 luni, iar primul său mesaj a fost pentru suporteri, făcând referire la faptul că, pe vremea când juca pentru Vaslui, galeria i-a transmis că nu mai e ieşean.

Pancu spune că i se acordă o şansă să antreneze în Liga I, iar despre jucătorii de la Poli a explicat că au fost momente în care i-a văzut blazaţi şi plafonaţi.

`Este o zi foarte importantă şi foarte emoţionată din viaţa mea. Mi-am dorit din 96 de când am plecat de la Poli să mă întorc acasă, într-o zi. Mi-am dorit acest lucru şi din poziţia de jucător. În două rânduri planurile mele nu au coincis şi nu s-au pupat cu cele ale conducătorilor sau ale antrenorilor din Iaşi, mai mult de atât nu am putut să fac, mi-am manifestat întotdeauna intenţia de a juca din nou pentru Poli Iaşi”, a mărturisit Pancu în conferinţa de presă.

Vorbind despre perioada de la Vaslui, fostul jucător spune că „A apărut acea variantă de a merge la Vaslui. Eu nu am considerat niciodată că Iaşi se poate compara cu Vaslui sau să fie două echipe rivale. Am crescut cu altă tradiţie, altă mentalitate în Copou. FC Vaslui sau cum se numeşte nici nu exista în momentele alea.

Ultimii ani când am venit în Copou în poziţia de jucător am auzit foarte multe lucuri urâte la adresa mea, din partea publicului. Nu am răspuns nici măcar o dată, nici măcar un deget nu am ridicat, cu toate că nu înţelegeam. Mi s-a transmis pe parcurs că ăsta ar fi motivul şi ţin să subliniez încă o dată, nu am considerat niciodată Vasluiul rivala Iaşului sau o mare rivalitate între cele două oraşe, Vasluiul ştiţi foarte bine e cât un cartier din Iaşi. Dacă am greşit, îmi cer scuze, dar consider că nu este cazul”.

”Ca antrenor principal încă nu am antrenat în Liga I, consider că e o mână întinsă de Politehnica, de fapt mi se acordă o şansă, o şansă importantă”, a mai spus noul antrenor al Politehnicii.

În ceea ce îi priveşte pe jucători, Panu spune că aşteaptă dăruire şi pasiune de la ei. ”Jucătorii care nu ard şi a fost valabil şi la Rapid, care nu ard pentru echipă, care nu simt tricoul Politehnicii Iaşi vor avea nu neplăceri, probabil ne vom despărţi. Nu vreau să jignesc pe nimeni, e o perioadă grea, e pandemie, echipele au venit mult mai slabe din punct de vedere al jocului după perioada asta de pauză, dar în unele momente mi s-a părut că am văzut la Politehnica Iaşi jucători blazaţi, jucători plafonaţi, jucători care nu şi-au locul în planurile mele. Îmi doresc o echipă care să joace după chipul şi asemănarea antrenorului”, a conchis ”Pancone”.