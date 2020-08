Dinamo se pregăteşte de noul sezon cu o noua conducere. Pablo Cortacero a preluat clubul şi a mers în Spania să aducă jucători. 4 tineri de la Girona sunt pe lista noului şef. Girona este una dintre echipele deţinute de şeicii care investesc sume uriaşe la Manchester City.

JUCĂTORII DORIŢI DE DINAMO

CARLOS MARTINEZ RUIZ - 23 DE ANI, ATACANT

PAU VICTOR - 18 ANI, FUNDAŞ CENTRAL

PAU RESTA - 19 ANI, FUNDAŞ STÂNGA

SANTIAGO BUENO - 21 ANI, FUNDAŞ CENTRAL

Cel mai important nume de pe lista lui Dinamo este Roberto Soldado. Atacantul crescut de Real Madrid a ajuns la 35 de ani şi în sezonul trecut a evoluat la Granada. Cea mai mare decepţie a carierei a suferit-o însă la Tottenham. A fost adus ca i mare vedetă însă a rezistat doar 2 ani.

”Mereu simţeam că urmează să arăt ce pot. Dar, din păcate, nu s-a întâmplat. Am avut multe oportunităţi şi adevărul este că mi-ar plăcea şi mie să ştiu motivele pentru care nu am putut să am prestaţii bune. Sunt moment în care norocul nu e de partea ta. Am dat tot ce aveam, dar uneori nu iese şi începi să-ţi pierzi încrederea. Şi când începi să simţi asta ştii că trebuie să faci o schimbare”, a declarat Roberto Soldado.