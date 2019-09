Dinamo nu poate conta pe Diego Fabbrini în derby-ul cu FCSB - presă

Dinamo are peste o săptămână derby-ul cu FCSB şi din câte se pare nu se va putea baza pe unul dintre cei mai buni oameni, Diego Fabbrini (29 de ani).

Mijlocaşul transferat în vară de ”câini” s-a accidentat în duelul cu Astra Giurgiu şi are nevoie de o pauză mai mare pentru a se pune din nou la punct. Site-ul fanatik.ro anunţă că revenirea lui Fabbrini se va produce abia la o săptămână după marele meci cu FCSB. ”Este adevărat, m-am accidentat am o fractură la gleznă, dar nu ştiu exact cât voi sta departe de gazon. Eu sper să revin cât mai curând şi să fac lucruri frumoase în tricoul lui Dinamo”, a declarat Diego Fabbrini, care şi-a pus amprenta pe jocul bucureştenilor încă de la primele minute. Deşi a prins doar 3 meciuri până în acest moment, italianul a dat o altă nuanţă jocului echipei la mijlocul terenului şi a adus un plus în ofensivă.

Fabbrini este la a doua experienţă la un club din Liga 1, după cea de la FC Botoşani. Acolo, el a jucat 30 de meciuri, a marcat de cinci ori şi a livrat patru pase decisive, în toate competiţiile. Ulterior, a avut o scurtă experienţă în Bulgaria la ŢSKA Sofia, unde a jucat în 11 meciuri, însă nu a avut realizări notabile.

Fabbrini şi-a reziliat contractul cu bulgarii de la ŢSKA Sofia în august şi ulterior a semnat cu Dinamo. Transfermarkt îi oferă o cotă de piaţă de un milion de euro.

