Djokovici, amendat şi depunctat pentru gestul său de la US Open. „A desconsiderat consecinţele unei loviri la întâmplare cu mingea”

Organizatorii US Open consideră gestul lui Djokovici ca fiind intenţionat şi trebuie să plătească pentru că a desconsiderat consecinţele unei loviri la întâmplare cu mingea. Tenismenul a dat asigurări după meci că nu şi-a dorit să lovească arbitrul de linie şi şi-a cerut scuze. El a verificat care este starea arbitrei şi a transmis că „Slavă Domnului este bine”.

În urma descalificării, Djokovic va pierde toate punctele de clasament câştigate la US Open şi va fi amendat cu premiul în bani câştigat la turneu.

"În conformitate cu regulamentul turneului de grand slam şi în urma acţiunilor sale de lovire intenţionată a unei mingi în mod periculos sau nesăbuit pe teren sau lovirea unei mingi cu neglijenţă, desconsiderând consecinţele, arbitrul turneului US Open l-a descalificat pe Novak Djokovici din ediţia 2020 a US Open. Deoarece a fost descalificat, Djokovici va pierde toate punctele câştigate la US Open şi va primi o amendă egală cu premiul câştigat la turneu, în plus faţă de orice altă amendă sau de toate amenzile percepute cu privire la incidentul ofensator", au anunţat organizatorii.

Djokovici îşi asigurase, prin calificarea în optimile de finală, un premiu 250.000 de dolari (211.000 de euro) şi 180 de puncte ATP. Mare favorit la câştigarea trofeului, după ce nu pierduse niciun meci în 2020, el putea obţine trei milioane de dolari (2,535 milioane de euro) şi 2.000 de puncte dacă câştiga titlul şi la ediţia actuală a turneului.