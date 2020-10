Doctorii din NBA sunt îngrijoraţi de efectele de durată pe care Covid-19 le are asupra stării de sănătate a jucătorilor. Meciurile din NBA se vor relua din 30 iulie

Oficialii şi medicii din NBA sunt îngrijoraţi de efectele de durată pe care le are Covid-19 asupra organismului. Efortul intens depus de jucători în timpul meciurilor primei ligi comutat cu posibilitatea contractării noului virus dublează riscurile pe care boala le poate avea asupra organismului şi traseului profesional.

„Încă există efecte necunoscute care pot afecta ireversibil capacitatea pulmonară, şi implicit, progresul unui jucător în carieră. Recent s-a descoperit că boala atacă şi funcţiile inimii. Ce se va întâmăpla, de exemplu, cu un jucător tânăr, aflat la începutul carierei, care contractă virusul? Jocul său va fi încetinit şi va fi tot timpul suspect de probleme de sănătate”, a declarat sub anonimat managerul unei echipe din NBA.

Liga Nord-americană de Baschet a expus toate riscurile asociate Covid-19 într-un memoriu trimis tuturor echipelor din campionat. Meciurile se vor relua din data de 30 iulie.

