Dunărea Călăraşi a retrogradat în Liga 2. FC Hermannstadt va juca la baraj cu U Cluj

FC Hermannstadt a câştigat dramatic, duminică, partida decisivă cu Dunărea Călăraşi, din ultima etapă a play-out-ului Ligii I Betano, scor 2-1, iar sibienii termină pe locul 12, care îi duce la baraj. Echipa lui Dan Alexa a retrogradat direct.

Partida de la Sibiu a început cu o întârziere de 30 de minute din cauza terenului inundant. Steliano Filip a deschis scorul pentru Călăraşi în minutul 77. Tsoumou a egalat în minutul 85, iar golul decisiv a venit în al şaselea minut suplimentar, de la Ivan Lendric.

Hermannstadt s-a impus dramatic cu 2-1 şi termină campionatul pe 12, cu 27 de puncte. Sibienii vor disputa barajul pentru evitarea retrogradării cu locul 3 din Liga 2, U Cluj.

Dunărea Călăraşi, echipa lui Dan Alexa, retrogradează în liga secundă, clasându-se pe locul 13, cu 25 de puncte.

Dan Alexa, antrenor Călăraşi: E incredibil să retrogradezi în urma unui gol luat în minutul 90+6

Dunărea Călăraşi a retrogradat dramatic, duminică, după ce a pierdut la Sibiu, contra lui FC Hermannstadt, scor 1-2. Golul care a trimis-o pe echipa lui Dan Alexa în Liga 2 a venit în minutul 90+6.



La finalul meciului, Dan Alexa s-a arătat dezamăgit de modul în care formaţia sa a retrogradat. Antrenorul Dunării a declarat şi că nu şi-ar fi dorit ca partida să se joace azi, având în vedere starea terenului, care a făcut ca partida să fie amânată cu 30 de minute faţă de ora stabilită iniţial.

"E dureros, pe lângă acel gol am avut ocazia să facem 2-0. La 0-0 am ratat de trei ori în situaţii de 1 la 1 cu portarul. Felicit Hermannstadt-ul, mă bucur pentru ei, le doresc succes la baraj. A fost un meci pe care, din punctul meu de vedere, l-am controlat. Am avut ocazii foarte multe. Eu nu mi-aş fi dorit să se joace, dar nu de asta am pierdut. Am avut meciul în mână, e al cincilea meci pe care îl pierdem după minutul 90", a spus Dan Alexa, la DigiSport.

Viitorul lui Alexa, incert

Alexa o antrenează din 2017 pe Dunărea. Alături de călărăşeni a obţinut promovarea în Liga 1 Betano, însă a rezistat aici doar un sezon. Acum, fostul antrenor de la Poli Timişoara, Rapid, ASA Tg. Mureş şi Chiajna a evitat să ofere detalii concrete legate de formaţia pe care o va antrena din sezonul următor. În iarnă, Alexa a fost pe lista echipei FCSB, însă Gigi Becali l-a preferat atunci pe Mihai Teja, cel care a fost demis la finalul acestui sezon.

"Nu ştiu ce se va întâmpla cu echipa, cei care decid vor lua deciziile. Nu ştiu dacă voi rămâne, acum sunt foarte supărat. E incredibil să retrogradezi în urma unui gol luat în minutul 90+6", a mai spus Dan Alexa.

Clasamentul play-out-ului Ligii I Betano:

7. Gaz Metan Mediaş - 45p

8. FC Botoşani - 44p

9. Dinamo - 43p

10. FC Voluntari - 31p

11. Poli Iaşi - 31p

12. FC Hermannstadt - 27p

13. Dunărea Călăraşi - 25p

14. Concordia Chiajna - 19p

