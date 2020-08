Echipa lui Tătăruşanu ajunge în semifinalele Champions League

Ciprian Tătăruşanu şi colegii săi l-au scos pe Guradiola din Champions League. E pentru prima dată după 10 ani când un român ajunge în semifinalele celei mai mari competiţii inter-cluburi. Ultimul român care a reuşit această performanţă a fost Cristi Chivu cu Inter în 2010, când a şi câştigat trofeul.

Olympique Lyon continuă să elimine echipele puternice din Champions League. După ce au trecut de Juventus în optimi, francezii au eliminat-o şi pe Manchester City în sferturi. Lionezii au câştigat cu 3-1. Pentru Lyon au marcat Dembele de două ori şi Cornet, iar pentru City a înscris De Bruyne.

Este al patrulea an la rând în care Pep Guardiola nu reuşeşte să îi aducă trofeul UEFA Champions League lui Manchester City.

Semifinalele se vor disputa între echipe din Franţa şi Germania. PSG joacă cu Leipzig, iar Lyon o întâlneşte pe Bayern Munchen. Lyon a ajuns ultima dată în semifinalele UEFA Champions League acum 10 ani. Atunci era eliminată chiar de echipa pe care o înfruntă şi anul acesta, Bayern.

„Nu vreau să vorbesc, pare că mă plâng sau îmi caut scuze că suntem eliminaţi. Am avut sentimental că am jucat incedibil şi am făcut multe lucruri bune, dar la final nu a fost sufficient. Am făcut greşeli în ambele careuri, în momentele cheie şi de aceea suntem eliminaţi. Au fost acele 59 de secunde cruciale când Raheem (Sterling) a ratat acea şansă… Cred că la asta s-a rezumat competiţia”, a declarat Guardiola la finalul meciului.



"You have to win, we could not do it. Maybe one day..."



