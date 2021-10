Emma Răducanu, descusută la Transylvania Open: cum i s-a schimbat viaţa după US Open

Răspunzând întrebării Mediafax despre cum face faţă presiunii mediatice, despre cum îi afectează viaţa personală şi performanţa sportivă, în contextul în care japoneza Naomi Osaka a acuzat probleme de natură mentală din cauza acestei presiuni, Răducanu a spus că nu se simte afectată.

„Mă simt foarte pozitivă şi chiar m-am bucurat de toată experinţa avută în această perioadă şi sunt încântată de toate oportunităţile de care am parte”, a spus Răducanu.

„Nu simt că m-ar afecta personal sau jocul meu de tenis. Mă antrenez în continuare la fel de mult, fac totul la fel de serios, nu e nimic diferit. Decât că sunt în situaţia de a face tot felul de lucruri „cool”, care practic nu sunt altceva decât un bonus”.

Referindu-se la schimbarea ritmului ei de viaţă, după ce a urcat mai mult de 100 de locuri în clasament, Răducanu a declarat:

„E într-adevăr un ritm foarte susţinut şi nu am realizat cât de multe lucruri se întâmplă în circuit decât după US Open. Nu am avut timp să mă pregătesc de Indian Wells şi am simţit că sunt obosită şi epuizată nervos. Am avut de învăţat din asta, aşa că îmi ajustez ritmul vieţii şi sper că voi învăţa din ce în ce mai mult, pe măsură ce petrec cât mai mulţi ani în circuit.”

Întrebată dacă aşa şi-a închipuit că va arăta succesul, atunci când visa la el, Emma Răducanu a spus: „Când eram mai tânără, credeam că succesul înseamnă să câştig un Grand Slam. Şi l-am câştigat. Acum pare ca şi cum pur şi simplu nu aş fi eu... Aşa cred...”

Emma Răducanu (24 WTA) va debuta luni sau marţi la Transylvania Open, în primul tur, în compania slovenei Polona Hercog (123 WTA). Meciurile se vor disputa fără spectatori din pricina pandemiei.