VIDEO Emma Răducanu, prima victorie pe tărâm românesc. Surpriza a oferit-o la final

Emma Răducanu s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 7-5, 6-1, după un meci ce a durat două ore şi 29 de minute.

Răducanu a început bine meciul şi a condus cu 3-0, după un game doi în care a reuşit să valorifice a şasea minge de break.

Hercog a revenit de la 4-1, câştigând 6 game-uri consecutive.

Setul secund a fost mult mai echilibrat, Răducanu ratând 3 mingi de break în game-ul 4, la 2-1, şi salvând una, la 4-4. În cele din urmă, la 6-5, britanica şi-a procurat trei mingi de break şi de set, valorificând-o pe ultima şi ducând meciul în decisiv.

În ultimul set, Răducanu a preluat iniţiativa şi a mărşăluit nestingherită spre un 6-1 categoric, care o duce în turul doi la Cluj Napoca, acolo unde o va întâlni pe Ana Bogdan.

Pentru calificarea în actul secund la Transylvania Open, Emma Răducanu va fi recompensată cu 3.675 USD şi 30 de puncte WTA.

La interviul de la final, Emma Răducanu a surprins răspunzând întrebărilor într-o limbă română incredibil de bună.

