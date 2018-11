Eugen Neagoe, antrenor Sepsi: A fost horror. Repriza a doua am fost de cascadorii râsului

FC Hermannstadt a câştigat în deplasare la Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 3-1, în etapa cu numărul 14 a Ligii I Betano, iar Eugen Neagoe, antrenorul gazdelor, a descris meciul ca fiind unul horror.

"Nu îmi explic ce s-a întâmplat după pauză, până atunci am controlat jocul, le-am spus la cabine că nu s-a terminat meciul, le-am spus că trebuie să ţinem de minge. A fost horror, am făcut cadou goluri aşa comicării ce am facut noi toată echipa, nu este vorba despre un jucător am început penbil şi am terminat penibil. Repriza a doua am fost de cascadorii râsului", a spus Eugen Neagoe, la TelekomSport.

În urma victoriei cu 5-1, echipa nou-promovată a adunat 14 puncte şi a ajuns pe poziţia a 11-a.

Dinamo, cu 13 puncte, a ajuns pe locul 13, poziţie care merge direct în Liga a II-a. Echipa antrenată de Mircea Rednic are un meci în minus. Luni, 5 noiembrie, de la ora 21:00, va juca în deplasare la Voluntari. Cu o victorie în faţa ilfovenilor, alb-roşii s-ar îndepărta de zona fierbinte a clasamentului.

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a fost învinsă de Hermannstadt, după ce a condus cu 1-0. Pentru Sepsi a deschis scorul Tandia, în minutul 42, în timp ce pentru Hermannstadt au punctat Dumitriu ('46), Tsoumou ('57) şi Dîlbea ('69 -penalty).

După această etapă. Sepsi este pe locul 7 cu 19 puncte.

