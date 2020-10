EXCLUSIV | FCSB poate să aducă gratis un jucător de naţională: "În decembrie m-au dorit, dar am refuzat atunci"

Ajuns în România în urmă cu 2 ani, Boubacar Fofana a impresionat în Liga 1 pentru Gaz Metan Mediaş. Jucător în naţionala statului Guinea, Fofana a jucat în 24 de partide în acest sezon pentru Mediaş, însă a ales să nu semneze prelungirea contractului până la finalul sezonului în curs.

Fofana a explicat pentru Mediafax ce l-a determinat să plece de la Mediaş cu doar 5 etape înainte de finalul sezonului: "Au fost 2 ani fantastici la Gaz Metan, mi-a plăcut foarte mult la Mediaş, un oraş bun cu oameni buni.

"Contractul meu s-a încheiat pe 30 iunie, am decis să nu continui pentru că a venit pandemia şi totul s-a pierdut, nu mai exista motivaţie. Nu am mai încasat bani din martie, dar situaţia era critică pentru club aşa că am încercat să ajutăm. Clubul ne-a transmis că ne va plăti când va încasa bani. Este dificil să stai din martie fără să încasezi vreun ban, dar am înţeles că totul s-a prăbuşit din cauza pandemiei. Clubul m-a plătit în mod corect până în februarie. Am încheiat contractul, vom vedea când vom primi banii şi vom aştepta. Am discutat cu preşedintele, mi-a spus că v-a primi curând bani, până la finalul acestei luni, şi ne va plăti salariile datorate.

Când a început pandemia, clubul nu ne-a lăsat să plecăm acasă pentru că nimeni nu se aştepta să dureze atât de mult. Am stat 1-2 săptămâni şi apoi nu am mai putut pleca. Am petrecut toată perioada cu pandemia aici la Mediaş toţi jucătorii străini. A fost dificil pentru oamenii din întreaga lume, dar şi pentru noi pentru că eram departe de familii" a spus Boubacar pentru Mediafax.

FCSB l-a vrut în iarnă

Fofana joacă pe postul de mijlocaş defensiv şi a fost dorit de cei de la FCSB, Vintilă având probleme pe acest post după retragerea lui Mihai Pintilii. Varianta unui transfer la FCSB poate reveni în prim-plan, jucătorul fiind acum liber de contract.

"Am fost loial clubului, am avut ofertă de la FCSB în decembrie. Dar am sunt genul de persoană care respectă proiectul în care e implicat. Sezonul trecut am ratat ocazia de a merge în play-off, dar am câştigat play-out-ul. Sezonul acesta ne-am îndeplinit obiectivul. Din cauza pandemiei lucrurile s-au schimbat, dar sunt încântat de cei 2 ani petrecuţi la Gaz Metan. Mulţumesc staff-ului, conducerii şi fanilor care merită bucuria calificării în play-off. Dar a venit pandemia şi ne-am pierdut motivaţia, staff-ul tehnic a plecat de la echipă. Echipa nu mai are ambiţie aşa că mi-am zis că nu mai are rost să rămân pentru 5 meciuri. Mie îmi place să rămân motivat, e important pentru mine. Aşa că nu am vrut să continui.

Acum viitorul meu este deschis, am nişte proiecte importante pe masă, interes din partea altor cluburi. Voi merge în Portugalia să mă văd cu agentul meu şi să decid cea mai bună opţiune pentru mine. Vreau o echipă ambiţioasă care să lupte pentru titlu. Pentru mine, varianta România rămâne deschisă. Voi vedea ce e mai bine pentru mine pentru că sunt ambiţios, vreau o echipă la fel de ambiţioasă. România îmi place, oamenii, fotbalul de aici. Uşa e deschisă, acum sunt liber, merg înapoi în Portugalia şi vom vedea. Poate reîncep negocierile (cu FCSB), vom vedea. E important ca echipa care mă doreşte să considere că am calităţile care să o ajute. Sunt deschis la orice discuţie. Îmi doresc să mă întorc în România, vom vedea ce se va întâmpla" a mai spus Fofana.

E prieten cu Naby Keita de la Liverpool

Fofana a vorbit şi despre colegul său de la echipa naţională, Naby Keita, cel care a reuşit să devină campion cu Liverpool în Premier League, fiind primul titlu după 30 de ani pentru "cormorani".

"Am vorbit cu el, i-am transmis felicitări şi mi-a răspuns. Mi-a spus că e sunat din toate părţile aşa că i-am scris un mesaj şi mi-a răspuns, voi avea mai mult timp să vorbesc cu el după terminarea sezonului. În seara în care au câştigat titlul i-am scris, am vorbit. I-am spus: Felicitări, ai intrat în istoria lui Liverpool după 30 de ani. Şi mi-a răspuns: Mulţumesc, fratele meu. E un tip foarte bun şi petrecem mult timp împreună când are cum, acum e concentrat pe terminarea sezonului" a mai spus Fofana.