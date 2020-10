EXCLUSIV | Mirel Rădoi trage semnalul de alarmă înaintea derby-ului din Bănie: "Nu văd deja Craiova, campioana României"

Oltenii aşteaptă de 29 de ani un nou titlu în Bănie, iar duminică seara pot face un pas important spre trofeu. Echipa lui Bergodi joacă cu FCSB, adversar în faţa căruia a pierdut ultimele şase meciuri. Craiova e lider în campionat: are un punct avans în faţa lui CFR Cluj, cu patru etape înainte de finalul sezonului. Selecţionerul Mirel Rădoi a prefaţat duelul dintre Universitatea Craiova şi FCSB.

"După 20 şi ceva de ani cred că ar fi momentul şi pentru ei, dar eu nu aş vedea campionatul deja decis. Nu văd deja Craiova, campioana României. Are un meci foarte greu duminică, pare că în ultimii patru ani, pentru ei FCSB e un complex.

E adevărat că, dacă duminică Craiova câştigă această partidă cu FCSB, atunci are o opţiune serioasă, pentru că după aceea mai are o singură deplasare, la Astra. Şi oarecum, mergând cap la cap (n.r cu CFR Cluj), atunci Craiova, la ultimele partide acasă, are două rezultate din trei posibile.

Nu pot să îmi permit să sărbătoresc, dacă Craiova ar lua titlu. Mă bucur, că sunt oltean, mă bucur pentru ei, dar nu pot să sărbătoresc pentru că sunt într-o poziţie care nu-mi permite să fiu subiectiv sau să fiu de partea unei echipe, indiferent de ce relaţie am cu jucătorii, cu preşedinţii sau patronii echipelor", a declarat Mirel Rădoi, pentru Mediafax.