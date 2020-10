EXCLUSIV | Neplătiţi de 4 luni, jucătorii de la Gaz Metan nu disperă: "La alţii e mai rău"

Jucătorii de fotbal nu sunt imuni la criza provocată de pandemia. În România, mulţi jucători nu au mai încasat vreun ban din luna martie. Este cazul şi celor de la Gaz Metan Mediaş. Mai mult, ca să scape de costuri, clubul a renunţat la 8 jucători, deşi mai sunt doar 5 partide de disputat în actualul sezon.

"Nu e cea mai fericită situaţie, dar nu avem ce face. Dacă s-ar fi disputat normal acest campionat, dacă nu intervenea pauza provocată de pandemie, deja am fi terminat campionatul, cu domnul Iordănescu pe bancă. Jucătorilor care li se terminau contractele pe 30 iunie, aşa a decis conducerea că nu mai are rost să le mai prelungească contractele cu încă o lună. Unele cluburi au prelungit contractele, unor jucători, care expirau la 30 iunie până la finalul sezonului, altor jucători şi antrenori nu le-a mai fost prelungit până la finalul sezonului. Din păcate, acum sunt probleme financiare. Pe 11 martie când s-a întrerupt campionatul noi eram unul dintre puţinele echipe din România cu banii la zi. Noi luasem inclusiv salariul pe februarie. Din păcate a intervenit această situaţie. La ora la care vorbim n-am mai luat de atunci bani. Nouă nu ne-a fost aşa dificil pentru că luasem salariul pe februarie, la alte echipe nu luaseră nici pe ianuarie. Eu sunt de 10 ani la Mediaş, întârzieri salariale au mai fost, întotdeauna mi-am primit toţi banii şi sunt convins că şi de data asta se vor achita toate restanţele faţă de jucători la un moment" a spus Răzvan Pleşca pentru Mediafax. Pleşca susţine însă că jucătorii lui Mediaş sunt privilegiaţi - la alte echipe, jucătorii n-au primit niciun ban în 2020.a spus Răzvan Pleşca pentru

Se retrage în 2021

Răzvan Pleşca nu vrea să mai continue cariera de jucător dincolo de vara lui 2021. Aflat la Mediaş din 2010, Pleşca şi-a făcut planul pentru ce va urma după retragere.

"În noiembrie sau decembrie am semnat prelungirea contractului pe încă un an deci până în vara anului. Eu sper ca următorul sezon să fie ultimul, dar am mai zis asta, tot aşa zic de ultimele 3 sezoane că nu mă mai crede nimeni . Oficial spun că mă voi retrage la finalul sezonului viitor. Din discuţiile pe care le-am avut până acum mi s-a promis că mi se va oferi un post în cadrul clubului pe parte administrativă deoarece nu mă pasionează cariera de antrenor sau antrenor cu portarii" a mai spus Pleşca.