Explicaţiile lui Contra pentru STARTUL ratat de România: Am făcut cadou două goluri, nu am avut intensitate

Cosmin Contra a încercat să explice motivele eşecului suferit de naţionala României în faţa Suediei, 1-2 la Stockholm. Selecţionerul a atras atenţia asupra cadourilor pe care le-am făcut nordicilor la golurile primite şi a dezvăluit ce le-a spus elevilor săi în vestiar, la pauză.

Explicaţiile lui Contra pentru un STARTUL ratat de România: Am făcut cadou două goluri, nu am avut intensitate

"Guriţă" i-a felicitat pe jucători pentru modul în care s-au prezentat în a doua repriză.

"Au fost două reprize total opuse. În prima am făcut cadou două goluri, nu am avut intensitate. Am făcut, la cele două goluri, greşeli copilăreşti. La nivelul ăsta eşti taxat. A doua repriză a fost total diferită. Am dat gol, am avut ocazii. Probabil şi un penalty. Trebuie să rămânem cu repriza a doua şi să ne dăm seama că greşelile pe care le-am făcut ne costă foarte mult la acest nivel.

Nu s-a terminat, e clar. E începutul, ne putem califica. Dacă jucam 90 de minute la nivelul reprizei a doua, era altfel", a spus Cosmin Contra, după meci, la Pro TV.

Cosmin Contra a vorbit despre discursul pe care l-a ţinut în vestiar, la pauză şi explicat schimbările pe care le-a făcut: "Am intrat un pic în ei, în jucători, le-am spus că nu ăsta e nivelul pe care pot să-l dea la un asemenea meci. Nu aveam nimic de pierdut, am jucat cu două vârfuri. L-am băgat pe Ivan, puteam să-i surprindem. Băieţii au demonstrat că puteam egala. I-am certat, i-am felicit, pentru că merită felicitaţi pentru a doua repriză.

Au fost considerente tactice. Am vrut să încep cu Tudor pentru că joacă acelaşi sistem la echipa lui de club. Marin la fel, Puşcaş, l-am ales pentru forţa lui. În rest, nu cred că n-aveam motive să nu-i bag pe aceşti jucători", mai spus Contra.

După înfrângere suferită cu Suedia, România va juca la Cluj-Napoca, pe 26 martie, împotriva Insulelor Feroe. În meciul Malta - Insulele Feroe, care s-a jucat la aceeaşi oră cu partida de pe Friends Arena, maltezii s-au impus cu 2-1.

