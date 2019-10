FCSB - Dinamo 1-1, în etapa a 12-a a Ligii 1. Cronica meciului/ Dinamo: Meritam victoria în meciul cu FCSB, am avut ocaziile mai mari

Derby-ul dintre FCSB şi Dinamo disputat sâmbătă pe Arena Naţională s-a încheiat la egalitate, 1-1. Partida a făcut parte din etapa cu numărul 12 a Ligii 1.

Cu peste 30.000 de oameni în tribune, FCSB şi Dinamo au făcut spectacol încă din primele minute. Primul gol a venit repede, după doar nouă minute. Oaspeţii au deschis scorul în urma unei faze fixe. Denis Ciobotariu a marcat cu capul, după un corner executat din partea dreaptă de căpitanul Dan Nistor. FCSB a ieşit mai mult la joc, a început să domine partida şi a restabilit egalitatea în minutul 28. Florinel Coman a marcat cu un şut din interiorul carerului, la colţul lung, după mai multe driblinguri ale lui Florin Tănase.

În partea a doua, FCSB a fost mai incisivă şi a ratat câteva ocazii importante, prin Harlem Gnohere şi Florinel Coman. Atacantul francez a cerut, la o fază din ultimele 20 de minute, o lovitură de pedeapsă, după un fault al lui Mihai Popescu, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. Dinamo a ieşit în evidenţă prin fazele fixe executate de Dan Nistor, dar Daniel Popa şi Mattia Montini nu au fost prea inspiraţi în faţa porţii.

După această remiză, cele două rămân pe locurile 9 şi 10 în clasament. FCSB are 15 puncte, iar Dinamo cu unul mai puţin, 14. Citeşte cronica meciului făcută de Prosport

Denis Ciobotariu, Dinamo: Meritam victoria în meciul cu FCSB, am avut ocaziile mai mari

Denis Ciobotariu a fost primul din tabăra lui Dinamo care a ieşit la interviuri după partida cu FCSB. Marcatorul golului ”câinilor” s-a declarat mulţumit de prestaţia echipei din derby, dar e nemulţumit de faptul că Dinamo nu s-a impus.



Pe lângă faptul că au avut ocaziile mai mari, ”câinii” au avut şi două lovituri de pedeapsă neacordate, crede Ciobotariu. ”Este diferit un astfel de meci, un derby, încă din timpul săptămânii premergătoare, pentru că trebuie să joci cu altă atitudine. A fost o atmosferă incredibilă azi la meci, suporterii au cântat şi după ce s-a terminat partida, iar noi ne doream în seara asta să îi facem fericiţi. Păcat că nu am câştigat.

Ne dorim să intrăm în play-off, e păcat că nu am câştigat în seara asta, dar am muncit foarte mult. Meritam victoria. FCSB este o echipă foarte bună, dar noi am avut ocaziile mai mari şi trebuia să se termine în favoarea noastră partida. Lucrăm foarte mult fazele fixe, stăm bine acolo. Marcăm mult şi asta e foarte bine. Cred că am fost şi defavorizaţi în seara asta, din câte am înţeles au fost două penalty-uri care nu s-au dat pentru noi”, a declarat Denis Ciobotariu la finalul partidei, la Telekom Sport.

Echipele folosite:

FCSB: Bălgrădean – C. Manea (Moruţan 75), L. Cristea, Planic, Panţîru – Vînă (Ad. Popa 46), Ov. Popescu, Oaidă – Man (Gnohere 46), Fl. Tănase, Fl. Coman

Rezerve: Vlad – Creţu, Moutinho, Chorbadzhiyski

Dinamo: Piscitelli – D. Ciobotariu, M. Popescu, Puljic, Corbu – Mrzljak (Răuţă 58), I. Filip – Neicuţescu (D. Popa 75), Nistor, Moldoveanu – Montini

Rezerve: Straton – Klimavicius, R. Grigore, De Moura, Brito

