FCSB-Vitoria Guimaraes, au remizat, scor 0-0, în manşa tur a play-off-ului Europa League / Pintilii este încrezător în ceea ce priveşte şansele de calificare ale vicecampioanei României

FCSB şi Vitoria Guimaraes au remizat, joi seară, scor 0-0, în manşa tur a play-off-ului Europa League. Partida s-a disputat pe Stadionul "Marin Anastasovici", din Giurgiu.

Cea mai mare ocazie a celor de la FCSB i-a aparţinut lui Florin Coman, în minutul 23, care a trimis în bară din interiorul careului.

Tot Coman a mai ratat o şansă importantă pentru vicecampioana României, cu patru minute înainte de pauză, însă portarul Douglas a respins.

După pauză, ocaziile importante au lipsit de ambele părţi, iar partida dintre FCSB şi Vitoria Guimaraes s-a încheiat nedecis, scor 0-0.

Manşa retur dintre Vitoria Guimaraes şi FCSB va avea loc joi, 29 august, în Portugalia.

FCSB: Bălgrădean - Creţu, Planic, Soiledis, Panţîru - O. Popescu, Pintilii (cpt.) (Oaidă 66), Vînă (Gnohere 60) - M. Roman (A. Popa 46), F. Tănases, F. Coman

Guimarães: Douglas (cpt.) - Sacko, Tapsoba, Bondarenko, Hanin - Pêpê, Al Musratis, Andre Almeida (Poha 62) - Rochinha (Rafa Soares 66), Duarte da Silva (Guedes 75), Davidson

Mihai Pintilii, FCSB: Şansele au rămas egale. Guimaraes nu e de speriat

Căpitanul Mihai Pintilii este încrezător în ceea ce priveşte şansele de calificare ale vicecampioanei României.

Pintilii spune că şansele sunt în continuare egale, însă nu a rămas impresionat de Vitoria Guimaraes. Mijlocaşul s-a arătat dezamăgit de şansele mari ratate de Florin Coman în prima repriză a partidei disputate la Giurgiu.

"Să sperăm că ne calificăm, important e că n-am luat gol. Păcat de prima repriză, a avut Coman două ocazii. Mă bucur că n-am luat gol şi sperăm să ne calificăm în deplasare. Şansele au rămas 50-50. Nu sunt de speriat, important e că am făcut un meci bun şi sper să ne reglăm relaţiile de joc. Dacă avem dăruirea din seara asta, eu zic că suntem pe drumul cel bun. Măcar să compensăm prin asta. Am încercat să destind puţin atmosfera, important e să formăm o familie, un grup unit, după aşa-zisul scandal. Am stat să povestim, să vorbim mai mult, să ne unim. Avem o şansă foarte mare, trebuie să marcăm acolo.", a declarat Pintilii, la ProTV.

Ulterior, Pintilii a vorbit şi despre viitorul antrenor al echipei FCSB. Căpitanul vicecampioanei României spune că nu ştie nimic despre acest subiect şi aşteaptă şi el anunţul din partea finanţatorului.

"Nu ştiu nimic, se anunţă de pe o zi pe alta altcineva. Noi, ca jucători, nu ştim şi nu ne interesează. La câte nume s-au vehiculat, nici el (n. red. - Vergil Andronache) nu crede că mai simte ceva. Să fie secret şi aşteptăm noul antrenor atunci când îl va anunţa patronul. O calificare ar reprezenta o experienţă în plus şi m-aş bucura pentru băieţii din vestiar. Asta le zic de fiecare dată, să jucăm din trei în trei zile e ceva extraordinar", a mai spus Pintilii.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.