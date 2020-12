Florin Tănase ar putea reveni pe teren la timp pentru meciul cu CFR Cluj

Antrenorul lui FCSB, Toni Petrea, a anunţat că Florin Tănase ar putea reveni pe teren mai repede decât se aştepta, după accidentarea din meciul cu UTA Arad.

Tănase şi Man, golgheterii Ligii I, au fost înlocuiţi din cauza unor probleme musculare în partida câştigată cu 3-0 de FCSB.

„Tănase a simţit ceva în prima repriză şi mi-a transmis, iar noi am considerat că e bine să nu riscăm nimic. E ok. Jucăm duminica viitoare, am convingerea că până atunci va fi în teren”, a declarat Toni Petrea.