France Football a desemnat 11-le de aur: cei mai buni fotbalişti din istorie

France Football nu mai decernează anul acesta Balonul de Aur, dar sunt mai mut decât suficiente Baloane de Aur în cea mai bună echipă din toate timpurile.

Cel mai bun „11” din istorie:

Publicaţia franceză a desemnat cel mai bun 11 din istoria fotbalului, cu fotbalişti de ieri şi de azi. Nu contează cât de bună e apărarea, toată lumea a fost fermecată de cei 5 jucători din atac. Messi, Cristiano Ronaldo, Pele, Maradona şi Ronaldo Nazario compun cel mai de temut atac din istoria fotbalului.

Între ei, cei 11 fotbalişti au 10 Cupe Mondiale şi 17 Baloane de Aur.

⭐ After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time, following by the second and the third team squad !⭐ pic.twitter.com/jC95nllz9A